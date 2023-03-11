У такий спосіб російські генерали прагнуть уникнути втрат регулярної армії. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Юрій Федоров.

Варте уваги Безславна історія закінчується: ЗСУ фактично знищили угрупування "Вагнера"

Ниття Пригожина характеризує ситуацію в російській армії

Військовий експерт зауважив, що ПВК "Вагнера" складається з 2 категорій бійців. Мовиться про:

професійних найманців . Вони переважно є добре підготованими та високоефективними, а також мають бойовий досвід. Загалом їх налічується небагато – на середину минулої осені було близько 10 тисяч осіб;

. Вони переважно є добре підготованими та високоефективними, а також мають бойовий досвід. Загалом їх налічується небагато – на середину минулої осені було близько 10 тисяч осіб; колишніх в'язнів, яких завербували. Вони переважно не мають досвіду ведення бойових дій. Їх просто масою кидали, щоб продавити оборону України, але ЗСУ швидко їх ліквідували – з 50 тисяч знищили близько 30 тисяч.

Міноборони Росії та генштаб прагнуть інтегрувати професійних вагнерівців до складу регулярної армії, щоб вони втратили самостійність. Наразі це і робиться.

Ці підрозділи вагнерівців, які перейшли під керівництво збройних сил Росії та стали елементом регулярної армії отримують таку ж кількість снарядів як і решта,

– зауважив військовий експерт.

Щодо розподілення боєприпасів в окупаційному війську, то там також є свої пріоритети. А ниття Пригожина характеризує загальну ситуацію зі снарядами в російській армії.

Федоров пояснив, що означають заяви Пригожина: дивіться відео

Російським генералам бронетехніка дорожче за вагнерівців

Водночас сам власник ПВК "Вагнера" вже виконав свою роль. Так, метою було створення альтернативної армії для стримування регулярних військ у разі потреби. Однак нічого не вийшло й вагнерівцям не вдалося досягти якихось значних перемог.

Не пропустіть Росія була розгромлена під Вугледаром, окупанти втратили нову бронетехніку, – New York Times

Зазвичай їм приписують взяття Соледара Донецької області. Проте це вдалося лише після того, як їм на підтримку кинули десант країни-агресорки. Схожа ситуація зараз і під Бахмутом.

Вагнерівців свідомо кидають на найнебезпечніші ділянки фронту. Наприклад, спроба оточити Бахмут з півночі, але там і втрати колосальні,

– зазначив Федоров.

Він пояснив, що кидати туди спершу бронетехніку досить небезпечно, адже через ландшафт ЗСУ можуть оперативно знищити її. А цього в Росії намагаються уникнути усіма способами.

Тож військове командування країни-агресорки кидає спочатку штурмові піхотні групи вагнерівців, які в результаті зазнають шалених втрат. Натомість бережуть свої елітні підрозділи, зокрема десант та морську піхоту.

Цікаво Постачальник "Лад" та надія матерів десантників: завдяки кому ВДВ Росії були знищені в Україні

"Російським генералам не так шкода вагнерівців, як свої елітні частини", – резюмував військовий експерт.