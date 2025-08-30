Для переговорів між українською та російською стороною про мир необхідне припинення вогню. Під час дронових та ракетних атак складно вести діалог.

Таку думку під час онлайн-брифінгу для журналістів висловив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Чому припинення вогню необхідне?

Посадовець нагадав, що під час зустрічі делегацій США та України у Джидді американська сторона запропонувала безумовне припинення вогню, на український президент Володимир Зеленський відразу погодився.

Утім, згодом стало зрозуміло, що це не влаштовує Росію, і питання залишилося відкритим. У рамках нещодавніх багатосторонніх переговорів у Білому домі європейські лідери повернулися до відповідних пропозицій.

Як можна говорити про якісь переговори, коли летять ракети й дрони. І будь-які переговори неможливо завершити за одну зустріч, тому що це велика війна. І тому сьогодні всі розуміють, що ceasefire потрібен,

– заявив Єрмак.

За його словами, Україна пропонує визначити чіткі терміни такого припинення вогню, під час якого сторони працюватимуть над переговорами та угодою. Водночас він наголосив, що США ніколи не виступали проти цієї ідеї.

Але, як наголошує Андрій Єрмак, Росія відмовляється від припинення вогню і лише змінює свій ультиматум, який вона висунула ще на початку 2022 року під час переговорів української та російської сторін у Стамбулі.

Що наразі з ідеєю припинення вогню?