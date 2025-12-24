Дім там, де повсякчас віриш: 24 Канал бажає всім миру та спокою у Святий вечір

Повномасштабне вторгнення Росії триває вже четвертий рік. Та вже понад 10 років українці продовжують боронити свій дім.

Українці продовжують мужньо та стійко боронити свій рідний дім, свою країну від окупанта. Для кожного слово "дім" звучить по-своєму. Для когось це квартира, для когось будинок, для когось місто, для когось степ, ліс чи гори. Цей дім – це Україна.

Варте уваги Через відстань за столом з'явився ще один гість – фейстайм, – Анастасія Зазуляк про традиції святкування Різдва у своїй сім'ї

Привітання від 24 Каналу

Ведучі 24 Каналу від усієї редакції привітали українців зі Святвечором і Різдвом. У відеопривітанні вони емоційно та символічно передали значення дому для українців, адже дім – це те місце прихистку, де хочеться проводити Святий вечір і зустрічати Різдво.

Ведучі 24 Каналу від усієї редакції вітають зі Святвечором і Різдвом: дивіться відео

З початком війни мрія про мамині вареники та татів узвар почали з'являтись з окопів, і мамині вареники почали їздити з Галичини на Донбас.

А чиясь мама навпаки переїхала з Запоріжжя на Волинь, бо її дім згорів, і вона мусила шукати новий. Мусила там пекти, варити, любити та чекати,

– додала ведуча Катерина Соляр.

Дім – це не приміщення. Це всі 603 000 квадратних кілометрів. Дім – це там, де тебе розуміють. Де ти наспівуєш "Щедрика", а хтось підхоплює мелодію та продовжує навіть у важкі часи.

Дім – це там, де повсякчас віриш. Де смерть не змогла розтулити вуста, бо працювали військові, рятувальники та лікарі й енергетики. Дім – це те місце, де ти докладаєш зусиль, аби було тихо та мирно,

– відзначила ведуча Софія Трощук.

24 Канал вітає зі Святвечором і Різдвом! Нехай у наших домівках буде світло, спокійно та добре!