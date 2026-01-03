Росіяни здригнулися, а для США приємно: політолог назвав переваги призначення Буданова в ОП

Дискусія навколо кадрових рішень в Офісі президента отримала новий поворот після призначення Кирила Буданова на цю посаду. Його перехід із воєнної розвідки в політичний штаб одразу викликав різні оцінки, зокрема й за кордоном.

Політолог Георгій Чижов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому цей крок може зачепити Росію й водночас бути зрозумілим сигналом для США. Він також зауважив, що найцікавіше питання тепер у тому, як Буданов проявить себе саме як цивільний менеджер.

Дивіться також "Звинувачують у тероризмі": в Росії паніка через нову посаду Буданова

Чому Росії неприємне призначення Буданова в ОП?

Для Москви це рішення не виглядає "зручним" або бажаним. Кирило Буданов давно став для росіян одним із ключових опонентів, а його фігура викликає у них особливу реакцію.

Для них це дійсно неприємно, бо Кирило Буданов для них один із головних ворогів,

– пояснив Чижов.

Росія раніше намагалася тиснути на Буданова різними методами, зокрема влаштовувала "полювання" і намагалася дістати його ударами по Києву.

Нагадаємо: призначення Буданова стало елементом масштабного перезавантаження влади, яке Зеленський анонсував на початку січня. Президент заявив, що зміни спрямовані на посилення безпеки, обороноздатності та переговорної спроможності України, і пообіцяв подальші кадрові рішення.

Також була спроба отруєння, коли постраждала його дружина, і це показує рівень страху та ненависті з боку Кремля.

Росія Буданова не любить, боїться. Росіяни здригнулися,

– зауважив політолог.

У цьому сенсі такий кадровий крок виглядає вдалим сигналом. Україна робить ставку на сильну постать, яку Росія добре знає. Для Кремля це точно не той сценарій, який можна сприйняти спокійно.

Чому США це сприймуть позитивно і які питання залишаються?

В американському інформаційному полі вже з'являлися згадки про контакти Буданова зі США ще до його нинішньої кар'єри. У Вашингтоні можуть сприйняти призначення як сигнал, що в ОП з'явилася людина зі зрозумілим для них бекграундом.

Базово американцям приємно, що офіс очолив не чужий для них чоловік,

– зазначив Чижов.

Водночас для США Буданов залишається радше фігурою з безпекового середовища, а не політичним менеджером. Тому далі постане питання, як він вибудує роботу ОП і чи стане офіс технічним секретаріатом, чи збереже вплив у стилі "надуряду".

Питань дуже багато, бо ми не до кінця розуміємо його менеджерський потенціал,

– підсумував він.

Таке призначення виглядає надто сильним, щоб офіс залишався суто технічною структурою. Найближчим часом стане видно, яку модель обере новий керівник. Від цього залежатиме і внутрішня робота, і зовнішня комунікація.

Буданов посилить позиції України в переговорах

Поява сильної фігури на чолі ОП може додати ваги Україні і в переговорному треку, але автоматично не означає зміну формату. Поки незрозуміло, чи Буданов буде постійно присутній на дипломатичних переговорах, адже раніше він напряму в них не брав участі. Відкритим залишається питання, чи він зосередиться на класичних функціях ОП, чи вибудовуватиме власну систему впливу.

З точки зору переговорів, сильна фігура в главі офісу – це непогано,

– сказав Чижов.

Офіс президента створений не як окремий центр влади, а як структура, що забезпечує роботу інституту президента інформацією та рекомендаціями. Ключовим буде не медійність нового керівника, а здатність зібрати ефективну команду й організувати ухвалення рішень. Саме це і покаже, як зміниться роль ОП у переговорах.

Що відомо про призначення Кирила Буданова?