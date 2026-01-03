Про це у розмові з 24 Каналом розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, додавши, що на адресу Кирила Буданова лунають звинувачення.

Як пропаганда Росії подає нове призначення Буданова?

Російські пропагандистські медіа заговорили про те, що призначення Буданова новим керівником Офісу Президента України – це начебто свідчення терористичного режиму України. Росіяни верещать про те, що таким рішенням вище політичне керівництво країни буцімто посилює свій терористичний курс.

Буданова звинувачують в тероризмі на території Росії. Той інформаційний резонанс, який намагається розігнати російська пропаганда, крутиться навколо того, щоб посилити всі ці звинувачення. Навіть прокинувся Медведєв, який сказав, що це симптоматичний вибір Зеленського, бо Буданов терорист,

– розповів Жовтенко.

Те, що ЗМІ Росії витримали певну паузу та не одразу почали коментувати кадрове рішення Зеленського, пояснюється тим, що вони намагалися зв'язати цю подію з тими темами, які зараз розкручують: звинувачення України в тероризмі, замаху на Путіна, вбивстві цивільних в селі Хорли на Херсонщині.

"Тепер вони знайшли, як прив'язати призначення Буданова до всіх цих звинувачень. Буданову згадують абсолютно всі справи, які російська правоохоронна система завела на колишнього очільника ГУР. Цю тему вони спробують ще трошки покрутити, щоб підтримувати на плаву звинувачення в бік України", – пояснив Жовтенко.

Надалі російська пропаганда, як прогнозує експерт з міжнародної безпеки, перемикнеться на інші теми, бо в неї зараз головне завдання – зробити так, щоб американський президент Дональд Трамп менш прихильно ставився до тих 20 пунктів мирного плану, які Україна і Європа відпрацювали й передали йому.

Зауважте! Раніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко висловив припущення, що, погодившись на пропозицію Зеленського очолити ОПУ, Буданов вберіг себе від долі Залужного, якого у свій час відправили за межі України. Не виключено, що український президент вбачає в особі екскерівника ГУР потенційного опонента на майбутніх виборах і хоче нейтралізувати його.

