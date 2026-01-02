Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, наголосивши на особливих якостях Буданова. Тепер в ГУР повертається Олег Іващенко, саме він може замінити його на посаді керівника розвідки, тоді Кирило Олексійович не зможе мати абсолютний незворотний вплив на управління.

На ОПУ чекає перезавантаження

Політолог переконаний, що політична вага Буданова – доволі серйозна, свій влив на ГУР він зберігатиме. Однак він впевнений, що саме за таких кадрових перестановок, коли управління очолить Іващенко (нині – керівник Служби зовнішньої розвідки), його вплив зменшиться.

Буданов – непересічна особистість. Шлях, який він пройшов – також. ГУР вигравало і правильно користувалось як раз цією властивістю і було відкаліброване під нього. Це був певний симбіоз, який дуже довго формувався. Так само як і Генштаб за часів Залужного,

– озвучив Саакян.

Говорячи про такі кадрові зміни, політолог зауважив на тому, що потрібен час для спостереження, хоча б 30 – 50 днів, бо наразі стверджувати, якою буде діяльність ОПУ – зарано. Він підкреслив, що призначення Буданова на посаду його очільника – це доволі серйозне перезавантаження, яке стосуватиметься кадрових змін всередині Офісу Президента, моделі його взаємодії з іншими інституціями.

Зауважте! Радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що всі процеси з призначення Буданова новим керівником ОПУ вже запущені. Указ щодо цього скоро має з'явитися на сайті президента.

"Подивимося, на скільки в нього широкий мандат на кадрові зміни всередині ОПУ, які будуть перші рішення. Явно, що з Будановим ця комунікація велася не один день. Комунікаційна кампанія з підтримки цього призначення відбувалась вже декілька тижнів. Віднині питань з'являється значно більше, ніж відповідей", – підсумував Саакян.

Буданов – новий голова ОПУ: чого очікувати?