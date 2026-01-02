Це призначення відбувається на тлі активізації мирних переговорів зі США та Росією, а також поновлення розмов про вибори, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

Навіщо Зеленський призначив Буданова очільником свого Офісу?

Буданова вважають потенційним суперником Зеленського на потенційних президентських виборах.

"Перебування у складі Офісу Президента може ускладнити його можливу участь у президентських перегонах", – зазначає видання.

Крім того, Буданов має міцні контакти зі США, що може бути важливим у мирних переговорах з адміністрацією Трампа.

Він проходив підготовку у рамках програми за підтримки ЦРУ, а після поранення на сході України лікувався у військовому медцентрі Волтера Ріда у Меріленді – рідкісний випадок для українського військового.

Зеленський призначив Буданова керівником ГУР у 2020 році. Уже у 34 роки він мав репутацію сміливого розвідника, який іноді перевищував межі, допустимі для українського керівництва та західних союзників.

Під його керівництвом ГУР здійснював вбивства та саботажні операції за лінією фронту, включно з територією Росії.

У 2016 році він очолив групу командос на окупованому Росією Кримському півострові, плануючи закласти вибухівку на аеродромі. Коли їх затримали російські військові, підрозділ Буданова вступив у бій, убивши кількох росіян, зокрема сина генерала. Українці повернулися на контрольовану територію без втрат.

Операція розлютувала Білий дім, який побоювався ескалації з Росією, і спричинила різку критику з боку тодішнього віцепрезидента Джозефа Байдена.

З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Буданов став одним з найвідоміших діячів війни, незважаючи на те, що в основному відповідав за таємні операції.

Кирило Буданов також підтримував зв'язки з російською стороною для переговорів про обмін полоненими – таку роль серед вищого українського керівництва виконував лише він.

Що відомо про призначення Буданова керівником Офісу?