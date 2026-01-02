Це призначення відбувається на тлі активізації мирних переговорів зі США та Росією, а також поновлення розмов про вибори, передає 24 Канал із посиланням на NYT.
Навіщо Зеленський призначив Буданова очільником свого Офісу?
Буданова вважають потенційним суперником Зеленського на потенційних президентських виборах.
"Перебування у складі Офісу Президента може ускладнити його можливу участь у президентських перегонах", – зазначає видання.
Крім того, Буданов має міцні контакти зі США, що може бути важливим у мирних переговорах з адміністрацією Трампа.
Він проходив підготовку у рамках програми за підтримки ЦРУ, а після поранення на сході України лікувався у військовому медцентрі Волтера Ріда у Меріленді – рідкісний випадок для українського військового.
Зеленський призначив Буданова керівником ГУР у 2020 році. Уже у 34 роки він мав репутацію сміливого розвідника, який іноді перевищував межі, допустимі для українського керівництва та західних союзників.
Під його керівництвом ГУР здійснював вбивства та саботажні операції за лінією фронту, включно з територією Росії.
У 2016 році він очолив групу командос на окупованому Росією Кримському півострові, плануючи закласти вибухівку на аеродромі. Коли їх затримали російські військові, підрозділ Буданова вступив у бій, убивши кількох росіян, зокрема сина генерала. Українці повернулися на контрольовану територію без втрат.
Операція розлютувала Білий дім, який побоювався ескалації з Росією, і спричинила різку критику з боку тодішнього віцепрезидента Джозефа Байдена.
З початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Буданов став одним з найвідоміших діячів війни, незважаючи на те, що в основному відповідав за таємні операції.
Кирило Буданов також підтримував зв'язки з російською стороною для переговорів про обмін полоненими – таку роль серед вищого українського керівництва виконував лише він.
Що відомо про призначення Буданова керівником Офісу?
- З 28 листопада крісло керівника Офісу президента залишалося порожнім. Андрія Єрмака звільнили після скандалу навколо Тимура Міндіча.
- ЗМІ називали претендентами на посаду глави Офісу прем'єрку Юлію Свириденко, заступника керівника ОП Павла Палісу, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю тощо.
- 30 грудня Зеленський повідомив, що визначився з кандидатурою, а 2 січня повідомив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента.
- Генерал погодився, зазначивши, що це для нього велика честь.
- Замість Буданова на чолі ГУР стоятиме керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.