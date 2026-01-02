Это назначение происходит на фоне активизации мирных переговоров с США и Россией, а также возобновления разговоров о выборах, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Зачем Зеленский назначил Буданова главой своего Офиса?

Буданова считают потенциальным соперником Зеленского на потенциальных президентских выборах.

"Пребывание в составе Офиса Президента может осложнить его возможное участие в президентской гонке", – отмечает издание.

Кроме того, Буданов имеет прочные контакты с США, что может быть важным в мирных переговорах с администрацией Трампа.

Он проходил подготовку в рамках программы при поддержке ЦРУ, а после ранения на востоке Украины лечился в военном медцентре Уолтера Рида в Мэриленде – редкий случай для украинского военного.

Зеленский назначил Буданова руководителем ГУР в 2020 году. Уже в 34 года он имел репутацию смелого разведчика, который иногда превышал пределы, допустимые для украинского руководства и западных союзников.

Под его руководством ГУР осуществлял убийства и саботажные операции за линией фронта, включая территорию России.

В 2016 году он возглавил группу коммандос на оккупированном Россией Крымском полуострове, планируя заложить взрывчатку на аэродроме. Когда их задержали российские военные, подразделение Буданова вступило в бой, убив нескольких россиян, в частности сына генерала. Украинцы вернулись на контролируемую территорию без потерь.

Операция разозлила Белый дом, который опасался эскалации с Россией, и вызвала резкую критику со стороны тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году Буданов стал одним из самых известных деятелей войны, несмотря на то, что в основном отвечал за тайные операции.

Кирилл Буданов также поддерживал связи с российской стороной для переговоров об обмене пленными – такую роль среди высшего украинского руководства выполнял только он.

Что известно о назначении Буданова руководителем Офиса?