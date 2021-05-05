Призначення Вітренка головою "Нафтогазу" відбулось з порушеннями закону, – Шабунін

Юрій Вітренко замінив Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України". У Центрі протидії корупції кажуть, що таке рішення Кабміну суперечить закону "Про запобігання корупції".
Джерело:Фейсбук Віталія Шабуніна
Голова ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що звернення щодо призначення Вітренка направили у Нацагентство з питань запобігання корупції. У НАЗК мають перевірити факти і, зауважив Шабунін, ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд.
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Дискусія "хто кращий Коболєв чи Вітренко" не має значення, якщо призначення/звільнення будь-кого з них порушує закон. Успішні держави неможливі без поваги до правил і процедур,
– написав Шабунін.
У чому суть порушення
У зверненні до НАЗК мовиться, що статутом акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" встановлено, що компанія є підприємницьким товариством – юридичною особою приватного права.
Відповідно до закону "особам, уповноваженим на виконання функцій держави, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, забороняється протягом року укладати трудові договори (контракти) у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права, якщо ці особи протягом року здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб".
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Вітренко ухвалював рішення щодо "Нафтогазу" протягом року
У ЦПК зауважують, що до цього Вітренко обіймав посаду виконувача обов'язків міністра енергетики, отож ухвалював рішення щодо НАК "Нафтогаз України".
Коротко про призначення Вітренка
- Андрія Коболєва 28 квітня звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України". Замість нього компанію очолив ексвиконувач обов'язків глави Міненерго Юрій Вітренко.
- Уряд визнав незадовільною роботу керівництва компанії через мільярдні збитки.
- Усі члени наглядової ради подали у відставку. Вони відмовились виконувати обов'язки до обрання нових членів.
- Наглядова рада оприлюднила лист до прем'єра Дениса Шмигаля, у якому зазначила, що не виключено, що з Вітренком відмовиться працювати і правління. Адже сам Вітренко, перебуваючи у Кабміні, неодноразово критикував політику компанії.