Про мотиви поки рано говорити, – Єнін про розстріл військових у Дніпрі

Сергій Єнін заявив, що наразі рано говорити про мотиви нацгвардійця Артема Рябчука. Запевнив, що варто дочекатись, щоб це дозволило слідство.

Відповідний коментар щодо розстрілу у Дніпрі оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ. Про ці він повідомив 27 січня.

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Єнін заявив, що наразі рано говорити про мотиви стрілянини

На сьогоднішній момент (мовиться про 27 січня – 24 канал), напевно, рано говорити про мотиви, як би нам усім не хотілося їх зрозуміти. Я впевнений, як тільки це дозволить слідство, (мотиви – 24 канал) будуть відомі,

– пояснив Сергій Єнін.

Посадовець також згадав, що нацгвардійці забарикадували приміщення, аби не допустити втрат серед інших військовослужбовці.

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Посеред ночі 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук відкрив стрілянину. Загинуло 5 осіб – 4 військоволужбовці та 1 цивільна жінка. Ще 5 осіб перебувають в лікарні з травмами. Стан однією людини важкий.

Рябчука затримали о 9:30 у місті Підгородне, що на Дніпропетровщині. У покинутій будівлі виявили речі стрільця та десяток порожніх магазинів від автомата.

20-річному нацгвардійцю повідомили про підозру за 3 статтями. Йому мають обрати запобіжний захід. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян заявила, що йому проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи можливої застави.

Заступник очільника МВС Антон Геращенко заявив, що вважає справедливим покаранням стрільцеві – довічне ув'язнення. Проте пояснив, що спочатку експертиза має з'ясувати його психічний стан.

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