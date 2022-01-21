Проблем дуже багато, – аналітик сказав, з якими труднощами стикаються Сили тероборони
Джерело:24 канал
В Україні набув чинності закон про нацспротив, який передбачає започаткування Сил тероборони. Наразі є кілька проблем, з якими їм довелося зіткнутися.
Про це розповів старший аналітик громадської організації "Повернись живим" Антон Муравейник в ефірі 24 каналу. Втім, є сподівання, що їх розв'яжуть вже найближчим часом.
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"Зараз насправді проблем дуже багато. Це нормально, тому що будь-який перехідний етап у реформуванні характеризується певним періодом невизначеності", – заявив аналітик.
Про які проблеми мовиться
За словами Муравейника, зараз найбільшими труднощами для тероборони є брак ресурсів: фінансових та матеріальних. Також є певна проблема з комунікацією.Зверніть увагу! Юрій Галушкін заявив, що Сили територіальної оборони на 100% забезпечені стрілецькою зброєю та боєприпасами.
Як розповів Муравейник, важливою ціллю реформування тероборони є набуття спроможності якнайшвидше розгорнути підрозділи.
В ідеалі мають бути підрозділи, які розгорнуться з резервістів за перші 1 – 2 доби. Це якраз те, до чого має прагнути військово-політичне керівництво.
Аналітик назвав проблеми, з якими стикаються Сили тероборони: дивіться відео
Сили тероборони в Україні: що відомо
- В Україні є 25 бригад територіальної оборони. Зокрема, у кожному обласному центрі.
- Загалом туди планують залучити приблизно 80 тисяч резервних бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників.
- Командувач Сил тероборони Юрій Галушкін розповів, що посадові особи вже призначені й визначили місця дислокації. У кожній бригаді сформована необхідна кількість батальйонів.
- Через інформацію про можливий наступ Росії на Україну, у Києві різко зросла кількість добровольців, які хочуть вступити у лави тероборони.