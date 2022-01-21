Проблем очень много, – аналитик сказал, с каким трудом сталкиваются Силы терробороны
Источник:24 канал
В Украине вступил в силу закон о нацсопротивлении, который предусматривает основание Сил терробороны. Есть несколько проблем, с которыми им пришлось столкнуться.
Об этом рассказал старший аналитик общественной организации "Вернись живым" Антон Муравейник в эфире 24 канала. Впрочем, есть надежда, что их решат уже в ближайшее время.
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"Сейчас действительно проблем очень много. Это нормально, потому что любой переходный этап в реформировании характеризуется определенным периодом неопределенности", – заявил аналитик.
О каких проблемах идет речь
По словам Муравейника, сейчас самыми большими трудностями для терробороны является нехватка ресурсов: финансовых и материальных. Также есть определенная проблема с коммуникацией.Обратите внимание! Юрий Галушкин заявил, что Силы территориальной обороны на 100% обеспечены стрелковым оружием и боеприпасами.
Как рассказал Муравейник, важной целью реформирования терробороны является обретение способности как можно быстрее развернуть подразделения.
В идеале должны быть подразделения, которые развернутся из резервистов за первые 1-2 суток. Это как раз то, к чему должно стремиться военно-политическое руководство.
Аналитик назвал проблемы, с которыми сталкиваются Силы терробороны: смотрите видео
Силы терробороны в Украине: что известно
- В Украине 25 бригад территориальной обороны. В частности, в каждом областном центре.
- В общей сложности туда планируют привлечь примерно 80 тысяч резервных бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.
- Командующий Сил Терробороны Юрий Галушкин рассказал, что должностные лица уже назначены и определили места дислокации. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.
- Из-за информации о возможном наступлении России на Украину, в Киеве резко возросло количество добровольцев, желающих вступить в ряды теробороны.