Проблем очень много, – аналитик сказал, с каким трудом сталкиваются Силы терробороны

В Украине вступил в силу закон о нацсопротивлении, который предусматривает основание Сил терробороны. Есть несколько проблем, с которыми им пришлось столкнуться.

Об этом рассказал старший аналитик общественной организации "Вернись живым" Антон Муравейник в эфире 24 канала. Впрочем, есть надежда, что их решат уже в ближайшее время.

К теме Добровольцам терробороны разрешили использовать охотничье оружие

"Сейчас действительно проблем очень много. Это нормально, потому что любой переходный этап в реформировании характеризуется определенным периодом неопределенности", – заявил аналитик.

О каких проблемах идет речь

По словам Муравейника, сейчас самыми большими трудностями для терробороны является нехватка ресурсов: финансовых и материальных. Также есть определенная проблема с коммуникацией.

Юрий Галушкин заявил, что Силы территориальной обороны на 100% обеспечены стрелковым оружием и боеприпасами.

Как рассказал Муравейник, важной целью реформирования терробороны является обретение способности как можно быстрее развернуть подразделения.

В идеале должны быть подразделения, которые развернутся из резервистов за первые 1-2 суток. Это как раз то, к чему должно стремиться военно-политическое руководство. Антон Муравейник Старший аналитик общественной организации "Вернись живым"

Аналитик назвал проблемы, с которыми сталкиваются Силы терробороны: смотрите видео

Силы терробороны в Украине: что известно