Об этом рассказал старший аналитик общественной организации "Вернись живым" Антон Муравейник в эфире 24 канала. Впрочем, есть надежда, что их решат уже в ближайшее время.

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"Сейчас действительно проблем очень много. Это нормально, потому что любой переходный этап в реформировании характеризуется определенным периодом неопределенности", – заявил аналитик.

О каких проблемах идет речь

По словам Муравейника, сейчас самыми большими трудностями для терробороны является нехватка ресурсов: финансовых и материальных. Также есть определенная проблема с коммуникацией.

Как рассказал Муравейник, важной целью реформирования терробороны является обретение способности как можно быстрее развернуть подразделения.

В идеале должны быть подразделения, которые развернутся из резервистов за первые 1-2 суток. Это как раз то, к чему должно стремиться военно-политическое руководство.

Антон Муравейник

Старший аналитик общественной организации "Вернись живым"

Аналитик назвал проблемы, с которыми сталкиваются Силы терробороны: смотрите видео

Силы терробороны в Украине: что известно

  • В Украине 25 бригад территориальной обороны. В частности, в каждом областном центре.
  • В общей сложности туда планируют привлечь примерно 80 тысяч резервных бойцов и еще 10 тысяч офицеров-контрактников.
  • Командующий Сил Терробороны Юрий Галушкин рассказал, что должностные лица уже назначены и определили места дислокации. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов.
  • Из-за информации о возможном наступлении России на Украину, в Киеве резко возросло количество добровольцев, желающих вступить в ряды теробороны.