Про це розповів старший аналітик громадської організації "Повернись живим" Антон Муравейник в ефірі 24 каналу. Втім, є сподівання, що їх розв'яжуть вже найближчим часом.

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"Зараз насправді проблем дуже багато. Це нормально, тому що будь-який перехідний етап у реформуванні характеризується певним періодом невизначеності", – заявив аналітик.

Про які проблеми мовиться

За словами Муравейника, зараз найбільшими труднощами для тероборони є брак ресурсів: фінансових та матеріальних. Також є певна проблема з комунікацією.

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Як розповів Муравейник, важливою ціллю реформування тероборони є набуття спроможності якнайшвидше розгорнути підрозділи.

В ідеалі мають бути підрозділи, які розгорнуться з резервістів за перші 1 – 2 доби. Це якраз те, до чого має прагнути військово-політичне керівництво. Антон Муравейник Старший аналітик громадської організації "Повернись живим"

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