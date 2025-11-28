Україні треба протриматися 3 місяці, – журналіст вказав на критичні проблеми в Росії

В Росії наростають проблеми через повномасштабну війну проти України. Зовсім скоро ситуація може вийти у них з-під контролю.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що ситуація в Росії погіршилася після того, як Трамп запровадив санкції проти Лукойла та Роснєфті. Це все накладається на інші проблеми.

Які проблеми наростають в Росії?

Як наголосив Демченко, в Росії поступово накопичуються багато різних проблем. За різними оцінками, там вже близько 50 мільйонів людей заборгували гроші банку. Інфляція зростає, як і податки.

Більша частина вугільної промисловості фактично лягла. Також була інформація, що близько 40-60% експорту російської нафти зупинилося через санкції.

В авіапромисловості близько третини літаків зараз розібрані на запчастини. А в регіонах є проблеми з одноразовими виплатами для окупантів, які підписали контракт. Крім того, Газпром зараз винен державі 1 трильйон рублі, а Китай скоротив закупівлю зріджений газ на 40%.

Про що це каже? У Путіна мало часу. Я спілкувався з колишнім прем'єр-міністром Михайлом Касьяновим. Він сказав, що потрібно відрахувати 3 місяці від того, як в Росії почнеться серйозна криза. Якщо Україна переживе ці 3 місяці тиску з боку Трампа, то Путін сам приповзе і сяде за стіл переговорів,

– сказав Демченко.

Ймовірно, саме тому Росія просуває цей так званий "мирний план" щодо завершення війни, де вказано про передачу Донбасу та амністію. Вони передали його США зі сподіванням, що Трамп змусить Україну його підписати. Тоді диктатор зміг би подати це як перемогу.

Проблеми Росії через війну: коротко