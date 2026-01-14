"Не знаю, як він живий": міністр охорони здоров'я США прокоментував харчування Трампа
- Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший заявив, що Дональд Трамп під час подорожей вживає фастфуд, але зазвичай дотримується здорового харчування.
- Кеннеді-молодший високо оцінив загальний стан здоров’я Трампа, зазначивши, що він "найенергійніша людина", яку "будь-хто з нас коли-небудь зустрічав".
Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший повідомив, що президент Дональд Трамп вживає фастфуд під час подорожей. Втім, зазвичай президент США дотримується здорового харчування.
Про це Кеннеді-молодший розповів у подкасті Кеті Міллер, цитує Associated Press, передає 24 Канал.
Як харчується Трамп під час подорожей?
За його словами, Трамп харчується корисною їжею у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді та в Білому домі. Але під час поїздок він нібито намагається уникнути хвороби, вживаючи їжу, якій довіряє, – фастфуд McDonald's та страви інших великих корпорацій.
Люди, які подорожують із президентом, нібито мають враження, що той "цілий день наповнює себе отрутою", каже міністр охорони здоров’я. Водночас він високо оцінив загальний стан здоров’я Трампа і зазначив, що зазвичай той харчується добре.
"У нього здоров’я божества. Я не знаю, як він узагалі живий, але він живий", – каже Кеннеді-молодший і додає, що Трамп – "найенергійніша людина", яку "будь-хто з нас коли-небудь зустрічав".
Трамп визнав, що має проблеми зі здоров'ям
Дональд Трамп визнав, що регулярно вживає аспірин для профілактики серцево-судинних захворювань, стикається з набряками кінцівок і має труднощі зі слухом у галасливих приміщеннях.
Крім того, очільник Білого дому підтвердив, що певний час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, але згодом відмовився від них, пояснивши це тим, що вони йому "не сподобалися".