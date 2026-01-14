"Не знаю, как он жив": министр здравоохранения США прокомментировал питание Трампа
- Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявил, что Дональд Трамп во время путешествий употребляет фастфуд, но обычно придерживается здорового питания.
- Кеннеди-младший высоко оценил общее состояние здоровья Трампа, отметив, что он "самый энергичный человек", которого "любой из нас когда-либо встречал".
Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший сообщил, что президент Дональд Трамп употребляет фастфуд во время путешествий. Впрочем, обычно президент США придерживается здорового питания.
Об этом Кеннеди-младший рассказал в подкасте Кэти Миллер, цитирует Associated Press, передает 24 Канал.
Как питается Трамп во время путешествий?
По его словам, Трамп питается полезной пищей в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и в Белом доме. Но во время поездок он якобы пытается избежать болезни, употребляя пищу, которой доверяет, – фастфуд McDonald's и блюда других крупных корпораций.
Люди, которые путешествуют с президентом, якобы имеют впечатление, что тот "целый день наполняет себя ядом", говорит министр здравоохранения. В то же время он высоко оценил общее состояние здоровья Трампа и отметил, что обычно тот питается хорошо.
"У него здоровье божества. Я не знаю, как он вообще жив, но он жив", – говорит Кеннеди-младший и добавляет, что Трамп – "самый энергичный человек", которого "любой из нас когда-либо встречал".
Трамп признал, что имеет проблемы со здоровьем
Дональд Трамп признал, что регулярно употребляет аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сталкивается с отеками конечностей и имеет трудности со слухом в шумных помещениях.
Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отеков лодыжек, но впоследствии отказался от них, объяснив это тем, что они ему "не понравились".