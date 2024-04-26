Матері з Дніпра, що продавала сина за мільйон, обрали запобіжний захід

В четвер, 25 квітня, суд у Дніпрі обрав запобіжний захід підозрюваній, яка намагалась продати свого дворічного сина. Суд відправив горе-матір під варту.

Підозрювана – жителька Дніпра. Її затримали під час продажу знайомій свого сина.

Дивіться також Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві патрульного на Вінниччині

Що вирішив суд

Суд обрав 19-річній жінці запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад мільйон гривень.

Вчора слідчі Дніпропетровської області вручили фігурантці повідомлення про підозру за торгівлю людьми. Жителька Дніпра "продала" свого сина за мільйон гривень. Зловмисницю затримали саме у момент передачі коштів.

Передісторія справи

23 квітня 2024 року жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де "продала" хлопчика. Її затримали під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші підозрювана планувала відкрити бізнес.

Дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

Гучні справи, які стались останнім часом