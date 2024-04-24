Крім того, мати вірішила продати свого дворічного сина ще й тому, що не хотіла про нього піклуватись та виховувати його. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього.
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Затримали під час передачі дитини
За словами прокурорів, підозрювана знайшла жінку, яка згодилась купити у неї дитину. Не довго думаючи, вона запропонувала передати хлопчика в обмін на 1 мільйон гривень. Підозрювану затримали під час передачі дитини.
Наразі слідство вирішує питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також слідчі встановлюють всіх причетних осіб та обставини злочину. Слідчі управління нацполіції в Дніпропетровській області розпочали досудове розслідування.
Що ще відомо про злочини, пов'язані з торгівлею людьми
- В 2023 році оперативники ДПСУ викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Так, малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Організатори схеми були керівниками медичних установ. Грошова винагорода за немовля – від 50 до 70 тисяч євро.
- Також в кінці 2023 року поліція в Португалії провела рейди на фермах і затримала 28 осіб у справі про торгівлю людьми. Підозрюють цих осіб в експлуатації мігрантів саме з таких країн, як Румунія, Молдова, Індія, Сенегал, Пакистан та Україна.
- Індія заявила про викриття великої мережі торгівлі людьми. Так, молодим чоловікам обіцяли роботу в Росії, а натомість – їх відправляли воювати проти України. Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заявило, що жертвами торгівлі людьми стали близько 35 чоловіків. Раніше в МЗС Індії повідомляли про схожу схему, в рамках якої 20 громадян опинилися в Росії й були завербовані до лав армії країни-агресорки.
- Також окупанти продають українських полонених на "чорному ринку". В Інституті вивчення війни заявили, що покупцями виступають чеченські воєнізовані угруповання. Після того, як чеченські групи купують українських полонених, їх обмінюють на чеченських полонених.