Крім того, мати вірішила продати свого дворічного сина ще й тому, що не хотіла про нього піклуватись та виховувати його. Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього.

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Затримали під час передачі дитини

За словами прокурорів, підозрювана знайшла жінку, яка згодилась купити у неї дитину. Не довго думаючи, вона запропонувала передати хлопчика в обмін на 1 мільйон гривень. Підозрювану затримали під час передачі дитини.

Наразі слідство вирішує питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також слідчі встановлюють всіх причетних осіб та обставини злочину. Слідчі управління нацполіції в Дніпропетровській області розпочали досудове розслідування.

Що ще відомо про злочини, пов'язані з торгівлею людьми