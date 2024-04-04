Зокрема, за даними правоохоронців, Шило та інших фігурантів підозрюють у незаконному заволодінні 94,8 мільйона гривень під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

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Суд обрав запобіжний захід Шилу й ще 6 підозрюваним

З трансляції Вищого антикорупційного суду стало відомо, що Шила взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. У разі внесення застави, на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки, а якщо цього не відбудеться, то ексрадник ОП сидітиме в СІЗО до 31 травня.

Варто зазначити, що на судовому засіданні сторона захисту заявила, що колишнього радника ОП просили взяти на поруки двоє бойових офіцерів, які нещодавно отримали звання Героя України за заслуги після повномасштабного вторгнення. Офіцери не були присутніми на судовому засіданні, оскільки наразі виконують бойові завдання.

Артема Шилу підозрюють у заволодінні 94,8 мільйона гривень