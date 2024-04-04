В частности, по данным правоохранителей, Шило и других фигурантов подозревают в незаконном завладении 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения.
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Суд избрал меру пресечения Шило и еще 6 подозреваемым
Из трансляции Высшего антикоррупционного суда стало известно, что Шило взяли под стражу с альтернативой залога в 30 миллионов гривен. В случае внесения залога, на него будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а если этого не произойдет, то экс-советник ОП будет сидеть в СИЗО до 31 мая.
Стоит отметить, что на судебном заседании сторона защиты заявила, что бывшего советника ОП просили взять на поруки двое боевых офицеров, которые недавно получили звание Героя Украины за заслуги после полномасштабного вторжения. Офицеры не присутствовали на судебном заседании, поскольку сейчас выполняют боевые задачи.
Артема Шилу подозревают в завладении 94,8 миллиона гривен
- НАБУ и САП 2 апреля заявили, что разоблачили организацию, которая могла завладеть почти 95 миллионами гривен на закупке трансформаторов для Укрзализныци. Ведомства уточнили, что действовала группа от 2021 года и пыталась контролировать средства железнодорожной компании.
- По данным правоохранителей, эта группа обеспечила, чтобы поставщиком трансформаторов стала "правильная компания". Цену на трансформаторы завысили вдвое, а победу в тендере отдали компании, которую контролирует гражданин Беларуси с тесными связями с Россией.
- Тогда СМИ также подозревали, что к этой истории причастен работник СБУ, который также был советником Офиса Президента. Говорится о СБУшнике Артеме Шило.
- В конце концов стало известно, что Шило действительно является подозреваемым по этому делу. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что подозрение сообщили 7 участникам организованной группы. Артема Шило и трех других лиц уже задержаны, других еще ищут правоохранители.
- Стоит отметить, что Шило год был советником Офиса Президента после того, как в 2021 году его уволили из Службы безопасности. В августе 2022 года он вернулся в СБУ на должность руководителя управления, отвечающего за защиту критической инфраструктуры и борьбу с терроризмом.