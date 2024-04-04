В частности, по данным правоохранителей, Шило и других фигурантов подозревают в незаконном завладении 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения.

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Суд избрал меру пресечения Шило и еще 6 подозреваемым

Из трансляции Высшего антикоррупционного суда стало известно, что Шило взяли под стражу с альтернативой залога в 30 миллионов гривен. В случае внесения залога, на него будут возложены соответствующие процессуальные обязанности, а если этого не произойдет, то экс-советник ОП будет сидеть в СИЗО до 31 мая.

Стоит отметить, что на судебном заседании сторона защиты заявила, что бывшего советника ОП просили взять на поруки двое боевых офицеров, которые недавно получили звание Героя Украины за заслуги после полномасштабного вторжения. Офицеры не присутствовали на судебном заседании, поскольку сейчас выполняют боевые задачи.

Артема Шилу подозревают в завладении 94,8 миллиона гривен