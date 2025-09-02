Короткочасні дощі, мінлива хмарність та до +32 градусів: прогноз погоди на 3 вересня
Погода в Україні у середу, 3 вересня, буде не дуже хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.
Синоптики прогнозують до +32 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
У більшості областей 3 вересня опадів не буде. Однак на Закарпатті та Прикарпатті вдень можлива мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер у третій день осені переважно буде північно-східним, на Заході країни – південно-східним зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у західних областях – до +17 градусів. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів.
У південній частині країни вночі очікується +15 – +20 градусів, вдень – +27 – +32 градуси. Натомість на Північному Сході країни вночі температура становитиме від +8 – 13 градусів, а вдень – від +21 до +26 градусів.
Яка температура буде в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +27…+29;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +28…+30;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +23…+25;
- Суми +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +29…+31;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Яку погоду синоптики прогнозують на вересень?
- За прогнозами синоптиків, до середини вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди. Лише після цього температура повітря почне поступово знижуватись.
- Варто зауважити, що осінь є перехідним періодом року та синоптичні процеси залишаються мінливими. У зв'язку з цим у вересні можливі коливання температур через рух повітряних мас з Атлантики та південних широт.
- У третій декаді вересня можливі заморозки на ґрунті в північних, східних і західних областях через прихід холодного арктичного повітря.