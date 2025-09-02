Погода в Україні у середу, 3 вересня, буде не дуже хмарною. У більшості регіонів день мине без опадів.

Синоптики прогнозують до +32 градусів тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

У більшості областей 3 вересня опадів не буде. Однак на Закарпатті та Прикарпатті вдень можлива мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер у третій день осені переважно буде північно-східним, на Заході країни – південно-східним зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, у західних областях – до +17 градусів. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +24 до +29 градусів.

У південній частині країни вночі очікується +15 – +20 градусів, вдень – +27 – +32 градуси. Натомість на Північному Сході країни вночі температура становитиме від +8 – 13 градусів, а вдень – від +21 до +26 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +27…+29;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +26…+28;

Тернопіль +26…+28;

Чернівці +27…+29;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +27…+29;

Рівне +27…+29;

Житомир +25…+27;

Вінниця +27…+29;

Одеса +26…+28;

Миколаїв +28…+30;

Херсон +29…+31;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +23…+25;

Суми +23…+25;

Полтава +25…+27;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +29…+31;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +25…+27;

Харків +24…+26.



Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

