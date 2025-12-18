Морозу й сонця не буде: прогноз погоди на 19 грудня

У п'ятницю, 19 грудня, погода в Україні буде хмарною та сухою. Все через те, що цього дня синоптики спостерігають поле високого атмосферного тиску.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 19 грудня?

Найближчим часом погода не зміниться суттєво. У п'ятницю, 19 грудня, опадів не прогнозується, а вітер залишатиметься слабким. Жителів Лівобережжя України, західних регіонів та Житомирської області попереджають про туман, який може утворитися. Людей закликають бути уважними на дорогах.

Цього дня вітер дутиме зі змінних напрямків.

Уночі та вдень температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На Заході та Півдні вдень може прогрітися до +3…+8 градусів. У Криму вночі очікується від 2 до 7 гардусів тепла, а в денні години від +7 до +12 градусів.

Яка температура буде в обласни центрах?

Київ 0…+2;

Ужгород +6...+8;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +5...+7;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +5...+7;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +5...+7;

Рівне +2...+4;

Житомир 0...+2;

Вінниця +2...+4;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +9...+11;

Кропивницький +5...+7;

Черкаси +2…+4;

Чернігів 0...+2;

Суми 0...+2;

Полтава +2...+4;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +1...+3;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+.



Прогноз погоди в Україні на 19 грудня/ Карта Укргідрометцентру

Чи змінеться погода найближчим часом?