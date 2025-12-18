Мороза и солнца не будет: прогноз погоды на 19 декабря
В пятницу, 19 декабря, погода в Украине будет облачной и сухой. Все из-за того, что в этот день синоптики наблюдают поле высокого атмосферного давления.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
К теме Будут ли аварийные отключения из-за погоды: в Госэнергонадзоре дали ответ
Какой будет погода в Украине 19 декабря?
В ближайшее время погода не изменится существенно. В пятницу, 19 декабря, осадков не прогнозируется, а ветер будет оставаться слабым. Жителей Левобережья Украины, западных регионов и Житомирской области предупреждают о тумане, который может образоваться. Людей призывают быть внимательными на дорогах.
В этот день ветер будет дуть из переменных направлений.
Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Западе и Юге днем может прогреться до +3...+8 градусов. В Крыму ночью ожидается от 2 до 7 гардусов тепла, а в дневные часы от +7 до +12 градусов.
Какая температура будет в областных центрах?
Киев 0...+2;
Ужгород +6...+8;
Львов +5...+7;
Ивано-Франковск +5...+7;
Тернополь +3...+5;
Черновцы +5...+7;
Хмельницкий +2...+4;
Луцк +5...+7;
Ровно +2...+4;
Житомир 0...+2;
Винница +2...+4;
Одесса +5...+7;
Николаев +5...+7;
Херсон +5...+7;
Симферополь +9...+11;
Кропивницкий +5...+7;
Черкассы +2...+4;
Чернигов 0...+2;
Сумы 0...+2;
Полтава +2...+4;
Днепр +2...+4;
Запорожье +5...+7;
Донецк +1...+3;
Луганск 0...+2;
Харьков 0...+.
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря/ Карта Укргидрометцентра
Изменится ли погода в ближайшее время?
Синоптики говорят, что в течение всей недели в Украине будет спокойная погода с устойчивым антициклоном. Значительных изменений погоды или осадков не прогнозируют и на выходных, хотя очень плотный туман может образовываться в разных областях.
Пока что на территории Украины не будет и снега. Только небольшие дожди синоптики прогнозируют на Закарпатье.
Очередная волна похолодания надвинется на Украину уже на следующей неделе, однако резкой она не будет – температура будет снижаться постепенно.