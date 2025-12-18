Укр Рус
18 декабря, 17:48
Мороза и солнца не будет: прогноз погоды на 19 декабря

Дарья Смородская

В пятницу, 19 декабря, погода в Украине будет облачной и сухой. Все из-за того, что в этот день синоптики наблюдают поле высокого атмосферного давления.

Какой будет погода в Украине 19 декабря?

В ближайшее время погода не изменится существенно. В пятницу, 19 декабря, осадков не прогнозируется, а ветер будет оставаться слабым. Жителей Левобережья Украины, западных регионов и Житомирской области предупреждают о тумане, который может образоваться. Людей призывают быть внимательными на дорогах.

В этот день ветер будет дуть из переменных направлений.

Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Западе и Юге днем может прогреться до +3...+8 градусов. В Крыму ночью ожидается от 2 до 7 гардусов тепла, а в дневные часы от +7 до +12 градусов.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев 0...+2;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львов +5...+7;

  • Ивано-Франковск +5...+7;

  • Тернополь +3...+5;

  • Черновцы +5...+7;

  • Хмельницкий +2...+4;

  • Луцк +5...+7;

  • Ровно +2...+4;

  • Житомир 0...+2;

  • Винница +2...+4;

  • Одесса +5...+7;

  • Николаев +5...+7;

  • Херсон +5...+7;

  • Симферополь +9...+11;

  • Кропивницкий +5...+7;

  • Черкассы +2...+4;

  • Чернигов 0...+2;

  • Сумы 0...+2;

  • Полтава +2...+4;

  • Днепр +2...+4;

  • Запорожье +5...+7;

  • Донецк +1...+3;

  • Луганск 0...+2;

  • Харьков 0...+.


Прогноз погоды в Украине на 19 декабря/ Карта Укргидрометцентра

Изменится ли погода в ближайшее время?