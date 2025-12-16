В то же время кое-где будут наблюдаться туманы. Такую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Когда потеплеет в Украине?

Синоптик отметила, что в центральных и северных регионах в результате потепления возникнут туманы, поэтому водителям и пешеходам надо быть особенно внимательными, не забывать одевать светоотражающие элементы на одежду.

Сейчас мы в периоде самой темной части года. Влажность воздуха будет оставаться высокой и в дальнейшем. Ночью в течение недели по стране будет от +2 до -3 и в пределах +1...+6 днем. Несколько теплее – на Закарпатье, Прикарпатье и юге Украины: там даже +5...+12 градусов может быть,

– рассказала она.

По ее словам, в Харькове температура воздуха днем не будет превышать 4 градусов тепла, в основном показатели не будут превышать отметку 1 градусов. В Днепре ожидается 5 градусов тепла в дневные часы 17 – 18 декабря.

В другие дни в городе температура будет около 3 градусов тепла, а вот в ночное время она составит около нуля в регионе почти на протяжении всей недели. Во Львове дневные показатели достигнут 7 градусов тепла уже с 16 декабря.

"Ночью будет около нуля, а против 21 декабря – +2. Еще теплее – в Одессе: 17 декабря воздух днем прогреется до +10 градусов, в остальные дни до +7 +8, в конце недели +6. Ночью в городе градусники будут показывать +2 +3", – добавила она.

В то же время в Киеве ночью температура воздуха будет около 0 градусов. В дневные часы прогнозируют сначала от 3 до 5 градусов тепла, но уже с 19 – 20 декабря, по ее словам, ожидается от 1 до 3 градусов тепла.

Наталья Птуха отметила, что обширное поле высокого давления будет господствовать практически над всей Европой. Впрочем, очередная волна похолодания, но не резкого, надвинется на Украину уже вскоре – на следующей неделе.

Какой будет погода вскоре?