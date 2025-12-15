Де випаде сніг в Україні, а кому чекати дощів цього тижня

Погода в Україні протягом тижня з 15 до 21 грудня характеризуватиметься незначними змінами температури та слабким вітром. Подекуди очікуються невеликі опади у вигляді снігу або дощу.

Але наприкінці тижня опади тимчасово відійдуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Зима прийшла, але ненадовго: в Києві та області випав перший сніг

Якою буде погода цього тижня у будні?

У понеділок, 15 грудня, вночі у північних та південних регіонах буде сніг, мокрий сніг, на півдні місцями з дощем. Вдень у центральних, північних та східних регіонах очікується мокрий сніг, подекуди він буде з дощем.

На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3…+2 градусів, вдень очікується 0…+6 градусів. У північних та східних регіонах вночі -3...-8 градусів, вдень -4...+1 градусів.

У вівторок, 16 грудня, вночі у східних, південно-східних областях, а також у Дніпропетровській області, Криму та Приазов'ї пройде сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. У західних регіонах подекуди можливий туман.

У нічні години температура повітря в нічний час очікується в межах -3...+2 градусів, вдень синоптик прогнозує +1...+7 градусів. Водночас у північно-східній частині очікуються коливання в діапазоні -1...+4 градусів.

У середу, 17 грудня, по Україні очікується суха погода, на Лівобережжі можливий туман. Температура повітря вночі буде -3...+2 градусів, вдень +1...+7 градусів, на півдні Одеської області очікується до +9 градусів.

У четвер, 18 грудня, погода теж буде сухою та теплою, лише ночі та вранці місцями буде туман. Температура повітря буде -3...+2 градусів, вдень +2...+7 градусів, на півдні Одеської області та у Криму очікується до +9 градусів.

У п'ятницю, 18 грудня, погода буде аномально теплою та сухою. У нічні та ранкові години можливий туман. Температура повітря у нічний час буде -3…+2 градусів, вдень коливатиметься в межах +2…+7 градусів.

Що очікувати від погоди на вихідних?

У суботу, 20 грудня, також очікується відсутність опадів. Подекуди на Правобережжі очікується туман. Уночі температура повітря буде в межах -3...+2 градусів, вдень буде 0...+5 градусів, на Закарпатті – до +7 градусів.

У неділю, 21 грудня, істотних опадів не буде, лише місцями можливий туман. Температура повітря у нічний час становитиме -1...-6 градусів, протягом дня вона коливатиметься в межах -1...+4 градусів.

Яку погоду прогнозували?