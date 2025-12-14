Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Яка зараз погода в Києві?
На Київщині сніг вкрив дерева, дахи будинків і подвір'я тонким білим шаром, нагадавши про зиму.
За прогнозом синоптиків, удень у столиці та регіоні зберігатиметься мінлива хмарність, можливий мокрий сніг, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця.
Температура повітря в області коливатиметься від 4 градусів морозу до +1, у Києві – становитиме близько 0 градусів.
Київ запорошило снігом / Фото: соцмережі, 24 Канал
У зв'язку з погіршенням погодних умов водіям радять дотримуватися безпечної дистанції, знижувати швидкість та бути особливо уважними.
Ситуацію на дорогах прокоментував очільник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, зараз в області до роботи готові 439 одиниць спецтехніки, також підготовлено понад 100 тисяч тонн піщано-сольових сумішей.
Ситуацію на дорогах тримаємо на постійному контролі. Дорожні та комунальні служби працюють у посиленому режимі,
– написав він.
Варто зазначити, що перший сніг у Києві цього року став радше винятком, адже зима в Україні залишається аномально теплою. Синоптики повідомляють, що стійкий сніговий покрив наразі не прогнозується, а температурні показники й надалі перевищуватимуть кліматичну норму.
Чого очікувати цієї зими?
Згідно з прогнозом, уже з початком тижня очікується підвищення температури на 2 – 4 градусів, але за винятком сходу та північного сходу.
Загалом узимку температура буде дещо вищою за норму. В низці областей можуть бути короткочасні похолодання, а також пройти опади та небезпечні стихійні явища.
Сильних морозів до -20 чи -30 градусів уже давно не було в Україні. Цього року вони також малоймовірні, проте заперечувати можливість періоду стоку холодних повітряних мас не варто.