Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Яка зараз погода в Києві?

На Київщині сніг вкрив дерева, дахи будинків і подвір'я тонким білим шаром, нагадавши про зиму.

За прогнозом синоптиків, удень у столиці та регіоні зберігатиметься мінлива хмарність, можливий мокрий сніг, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця.

Температура повітря в області коливатиметься від 4 градусів морозу до +1, у Києві – становитиме близько 0 градусів.

Київ запорошило снігом / Фото: соцмережі, 24 Канал

У зв'язку з погіршенням погодних умов водіям радять дотримуватися безпечної дистанції, знижувати швидкість та бути особливо уважними.

Ситуацію на дорогах прокоментував очільник Київської ОВА Микола Калашник. За його словами, зараз в області до роботи готові 439 одиниць спецтехніки, також підготовлено понад 100 тисяч тонн піщано-сольових сумішей.

Ситуацію на дорогах тримаємо на постійному контролі. Дорожні та комунальні служби працюють у посиленому режимі,

– написав він.

Варто зазначити, що перший сніг у Києві цього року став радше винятком, адже зима в Україні залишається аномально теплою. Синоптики повідомляють, що стійкий сніговий покрив наразі не прогнозується, а температурні показники й надалі перевищуватимуть кліматичну норму.

Чого очікувати цієї зими?