Сонця буде більше, а вночі мороз: прогноз погоди на 1 листопада
Листопад розпочнеться із теплої погоди, саме для суботніх прогулянок. Найтепліше традиційно буде на Півдні та Закарпатті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Бабине літо повертається в Україну: де та коли пригріє до 20 градусів тепла
Яку погоду прогнозують погоди в Україні на 1 листопада?
Буде мінлива хмарність, без опадів, лише на північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман.
Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +3...+8, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від +4 до -1. Вдень +9...+14, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +17 градусів.
Який прогноз погоди на 1 листопада для Києва та Київщини?
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по області вночі +3...+8 градусів, удень +9...+14. У Києві холодніше – вночі +4...+6, вдень +10...+12 градусів.
Якою буде погода у вихідні 1 – 2 листопада 2025 року?
Синоптики обіцяють погожу погоду. Вітер принесе тепле повітря.
Тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, лише в суботу на північному сході країни ще можливий невеликий дощ, а в понеділок вдень наступний атмосферний фронт з заходу принесе в західні області також невеликий дощ,
– указали в Укргідрометцентрі.
Температура вночі +1...+8 градусів, найближчої ночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями 0...-2; вдень +10...+16, на Одещині, в Криму, у вихідні і на крайньому заході країни +17...+20 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +14...+16
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +11...+13
- Тернопіль +11...+13
- Чернівці +13...+15
- Хмельницький +11...+13
- Луцьк +11...+13
- Рівне +11...+13
- Житомир +11...+13
- Вінниця +11...+13
- Одеса +15...+17
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +11...+13
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +9...+11
- Полтава +11...+13
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +11...+13
- Луганськ +10...+12
- Харків +10...+12