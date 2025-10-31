Укр Рус
24 Канал Новини України Сонця буде більше, а вночі мороз: прогноз погоди на 1 листопада
31 жовтня, 16:02
2

Сонця буде більше, а вночі мороз: прогноз погоди на 1 листопада

Ірина Чеботнікова

Листопад розпочнеться із теплої погоди, саме для суботніх прогулянок. Найтепліше традиційно буде на Півдні та Закарпатті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

Дивіться також Бабине літо повертається в Україну: де та коли пригріє до 20 градусів тепла 

Яку погоду прогнозують погоди в Україні на 1 листопада? 

Буде мінлива хмарність, без опадів, лише на північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман. 

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура вночі +3...+8, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від +4 до -1. Вдень +9...+14, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +17 градусів. 

Який прогноз погоди на 1 листопада для Києва та Київщини? 

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по області вночі +3...+8 градусів, удень +9...+14. У Києві холодніше – вночі +4...+6, вдень +10...+12 градусів. 

Якою буде погода у вихідні 1 – 2 листопада 2025 року? 

Синоптики обіцяють погожу погоду. Вітер принесе тепле повітря. 

Тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, лише в суботу на північному сході країни ще можливий невеликий дощ, а в понеділок вдень наступний атмосферний фронт з заходу принесе в західні області також невеликий дощ, 
– указали в Укргідрометцентрі. 

Температура вночі +1...+8 градусів, найближчої ночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями 0...-2; вдень +10...+16, на Одещині, в Криму, у вихідні і на крайньому заході країни +17...+20 градусів. 

Погода в обласних центрах 

  • Київ +10...+12
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +13...+15
  • Івано-Франківськ +11...+13
  • Тернопіль +11...+13
  • Чернівці +13...+15
  • Хмельницький +11...+13
  • Луцьк +11...+13
  • Рівне +11...+13
  • Житомир +11...+13
  • Вінниця +11...+13
  • Одеса +15...+17
  • Миколаїв +13...+15
  • Херсон +13...+15
  • Сімферополь +13...+15
  • Кропивницький +11...+13
  • Черкаси +11...+13
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +9...+11
  • Полтава +11...+13
  • Дніпро +11...+13
  • Запоріжжя +13...+15
  • Донецьк +11...+13
  • Луганськ +10...+12
  • Харків +10...+12 


Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / Укргідрометцентр