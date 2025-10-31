Солнца будет больше, а ночью мороз: прогноз погоды на 1 ноября

Ноябрь начнется с теплой погоды, как раз для субботних прогулок. Теплее всего традиционно будет на Юге и Закарпатье.

Какую погоду прогнозируют погоды в Украине на 1 ноября?

Будет переменная облачность, без осадков, только на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +3...+8, в западных, Житомирской и Винницкой областях от +4 до -1. Днем +9...+14, на Закарпатье и крайнем юге страны до +17 градусов.

Какой прогноз погоды на 1 ноября для Киева и Киевской области?

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14. В Киеве холоднее – ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.

Какой будет погода в выходные 1 – 2 ноября 2025 года?

Синоптики обещают погожую погоду. Ветер принесет теплый воздух.

Давление будет расти и погоду без осадков будет формировать поле высокого давления, только в субботу на северо-востоке страны еще возможен небольшой дождь, а в понедельник днем следующий атмосферный фронт с запада принесет в западные области также небольшой дождь,

– указали в Укргидрометцентре.

Температура ночью +1...+8 градусов, ближайшей ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях местами 0...-2; днем +10...+16, в Одесской области, в Крыму, в выходные и на крайнем западе страны +17...+20 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +10...+12

Ужгород +14...+16

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +11...+13

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +11...+13

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +11...+13

Винница +11...+13

Одесса +15...+17

Николаев +13...+15

Херсон +13...+15

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +9...+11

Полтава +11...+13

Днепр +11...+13

Запорожье +13...+15

Донецк +11...+13

Луганск +10...+12

Харьков +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / Укргидрометцентр