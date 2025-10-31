Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют погоды в Украине на 1 ноября?
Будет переменная облачность, без осадков, только на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью +3...+8, в западных, Житомирской и Винницкой областях от +4 до -1. Днем +9...+14, на Закарпатье и крайнем юге страны до +17 градусов.
Какой прогноз погоды на 1 ноября для Киева и Киевской области?
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура по области ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14. В Киеве холоднее – ночью +4...+6, днем +10...+12 градусов.
Какой будет погода в выходные 1 – 2 ноября 2025 года?
Синоптики обещают погожую погоду. Ветер принесет теплый воздух.
Давление будет расти и погоду без осадков будет формировать поле высокого давления, только в субботу на северо-востоке страны еще возможен небольшой дождь, а в понедельник днем следующий атмосферный фронт с запада принесет в западные области также небольшой дождь,
– указали в Укргидрометцентре.
Температура ночью +1...+8 градусов, ближайшей ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях местами 0...-2; днем +10...+16, в Одесской области, в Крыму, в выходные и на крайнем западе страны +17...+20 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +10...+12
- Ужгород +14...+16
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +11...+13
- Черновцы +13...+15
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +11...+13
- Винница +11...+13
- Одесса +15...+17
- Николаев +13...+15
- Херсон +13...+15
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +11...+13
- Черкассы +11...+13
- Чернигов +10...+12
- Сумы +9...+11
- Полтава +11...+13
- Днепр +11...+13
- Запорожье +13...+15
- Донецк +11...+13
- Луганск +10...+12
- Харьков +10...+12
Прогноз погоды в Украине на 1 ноября / Укргидрометцентр