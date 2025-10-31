Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Бабине літо повертається в Україну: де та коли пригріє до 20 градусів тепла

Яку погоду прогнозують погоди в Україні на 1 листопада?

Буде мінлива хмарність, без опадів, лише на північному сході країни хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вночі та вранці в Карпатах і на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +3...+8, у західних, Житомирській та Вінницькій областях від +4 до -1. Вдень +9...+14, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +17 градусів.

Який прогноз погоди на 1 листопада для Києва та Київщини?

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по області вночі +3...+8 градусів, удень +9...+14. У Києві холодніше – вночі +4...+6, вдень +10...+12 градусів.

Якою буде погода у вихідні 1 – 2 листопада 2025 року?

Синоптики обіцяють погожу погоду. Вітер принесе тепле повітря.

Тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, лише в суботу на північному сході країни ще можливий невеликий дощ, а в понеділок вдень наступний атмосферний фронт з заходу принесе в західні області також невеликий дощ,

– указали в Укргідрометцентрі.

Температура вночі +1...+8 градусів, найближчої ночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями 0...-2; вдень +10...+16, на Одещині, в Криму, у вихідні і на крайньому заході країни +17...+20 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +14...+16

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +11...+13

Тернопіль +11...+13

Чернівці +13...+15

Хмельницький +11...+13

Луцьк +11...+13

Рівне +11...+13

Житомир +11...+13

Вінниця +11...+13

Одеса +15...+17

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +9...+11

Полтава +11...+13

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +11...+13

Луганськ +10...+12

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 1 листопада / Укргідрометцентр