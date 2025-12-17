Укр Рус
24 Канал Новини України Дощ може бути тільки в одній області: прогноз погоди на 18 грудня
17 грудня, 16:10
Дощ може бути тільки в одній області: прогноз погоди на 18 грудня

Ірина Чеботнікова

В Україні збережеться тепла погода, непритаманна для грудня. Утім, вночі буде мороз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 18 грудня в Україні? 

Синоптики зауважили, що в Україні утримається спокійна погода. Її, як і раніше, буде визначати поле високого тиску, тож опадів не буде. Невеликий дощ може бути хіба що вдень на Закарпатті. 

Тепла волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях спричинятимуть утворення туманів, тож будьте уважні на дорозі, 
– попередили в Укргідрометцентрі. 

Вночі від +3 градусів до -2, в денні години +1...+6, на півдні країни в межах +6...+11 градусів. 

Який прогноз погоди у Києві на 18 грудня? 

Буде хмарно з проясненнями і без опадів, а вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. 

Температура по області вночі від +3 до -2, вдень +1...+6. У Києві вночі 0...-2, вдень +2...+4 градуси. 

Є попередження про жовтий рівень небезпечності 

До кінця доби 17 грудня, з утриманням вночі та вранці 18 грудня у північних областях, вночі та вранці 18 грудня і у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях туман, видимість 200 – 500 метрів. 


Небезпечні явища в Україні / Укргідрометцентр 

Погода в обласних центрах 

  • Київ +2...+4
  • Ужгород +3...+5
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +3...+5
  • Рівне +3...+5
  • Житомир +3...+5
  • Вінниця +4...+6
  • Одеса +7...+9
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +2...+4
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +2...+4
  • Суми +2...+4
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +4...+6
  • Луганськ +3...+5
  • Харків +3...+5 


Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / Укргідрометцентр