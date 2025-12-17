Дощ може бути тільки в одній області: прогноз погоди на 18 грудня
В Україні збережеться тепла погода, непритаманна для грудня. Утім, вночі буде мороз.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 18 грудня в Україні?
Синоптики зауважили, що в Україні утримається спокійна погода. Її, як і раніше, буде визначати поле високого тиску, тож опадів не буде. Невеликий дощ може бути хіба що вдень на Закарпатті.
Тепла волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях спричинятимуть утворення туманів, тож будьте уважні на дорозі,
– попередили в Укргідрометцентрі.
Вночі від +3 градусів до -2, в денні години +1...+6, на півдні країни в межах +6...+11 градусів.
Який прогноз погоди у Києві на 18 грудня?
Буде хмарно з проясненнями і без опадів, а вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
Температура по області вночі від +3 до -2, вдень +1...+6. У Києві вночі 0...-2, вдень +2...+4 градуси.
Є попередження про жовтий рівень небезпечності
До кінця доби 17 грудня, з утриманням вночі та вранці 18 грудня у північних областях, вночі та вранці 18 грудня і у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях туман, видимість 200 – 500 метрів.
Небезпечні явища в Україні / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +2...+4
- Ужгород +3...+5
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +3...+5
- Рівне +3...+5
- Житомир +3...+5
- Вінниця +4...+6
- Одеса +7...+9
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +2...+4
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +2...+4
- Суми +2...+4
- Полтава +5...+7
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +6...+8
- Донецьк +4...+6
- Луганськ +3...+5
- Харків +3...+5