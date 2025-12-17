Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 18 грудня в Україні?

Синоптики зауважили, що в Україні утримається спокійна погода. Її, як і раніше, буде визначати поле високого тиску, тож опадів не буде. Невеликий дощ може бути хіба що вдень на Закарпатті.

Тепла волога повітряна маса та слабкий вітер змінних напрямків, вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях спричинятимуть утворення туманів, тож будьте уважні на дорозі,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Вночі від +3 градусів до -2, в денні години +1...+6, на півдні країни в межах +6...+11 градусів.

Який прогноз погоди у Києві на 18 грудня?

Буде хмарно з проясненнями і без опадів, а вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Температура по області вночі від +3 до -2, вдень +1...+6. У Києві вночі 0...-2, вдень +2...+4 градуси.

Є попередження про жовтий рівень небезпечності

До кінця доби 17 грудня, з утриманням вночі та вранці 18 грудня у північних областях, вночі та вранці 18 грудня і у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях туман, видимість 200 – 500 метрів.



Небезпечні явища в Україні / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +2...+4

Ужгород +3...+5

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +3...+5

Рівне +3...+5

Житомир +3...+5

Вінниця +4...+6

Одеса +7...+9

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +2...+4

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +2...+4

Суми +2...+4

Полтава +5...+7

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +4...+6

Луганськ +3...+5

Харків +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / Укргідрометцентр