Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 18 декабря в Украине?

Синоптики отметили, что в Украине сохранится спокойная погода. Ее, по-прежнему, будет определять поле высокого давления, поэтому осадков не будет. Небольшой дождь может быть разве что днем на Закарпатье.

Теплая влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-западных, Тернопольской и Хмельницкой областях будут вызывать образование туманов, поэтому будьте внимательны на дороге,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Ночью от +3 градусов до -2, в дневные часы +1...+6, на юге страны в пределах +6...+11 градусов.

Какой прогноз погоды в Киеве на 18 декабря?

Будет облачно с прояснениями и без осадков, а ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура по области ночью от +3 до -2, днем +1...+6. В Киеве ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.

Есть предупреждение о желтом уровне опасности

До конца суток 17 декабря, с удержанием ночью и утром 18 декабря в северных областях, ночью и утром 18 декабря и в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях туман, видимость 200 – 500 метров.



Опасные явления в Украине / Укргидрометцентр

Погода в областных центрах

Киев +2...+4

Ужгород +3...+5

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +5...+7

Хмельницкий +5...+7

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +3...+5

Винница +4...+6

Одесса +7...+9

Николаев +8...+10

Херсон +8...+10

Симферополь +2...+4

Кропивницкий +5...+7

Черкассы +5...+7

Чернигов +2...+4

Сумы +2...+4

Полтава +5...+7

Днепр +5...+7

Запорожье +6...+8

Донецк +4...+6

Луганск +3...+5

Харьков +3...+5



Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / Укргидрометцентр