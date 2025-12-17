Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Накроют ли дожди или снег Украину в ближайшее время
Какую погоду прогнозируют на 18 декабря в Украине?
Синоптики отметили, что в Украине сохранится спокойная погода. Ее, по-прежнему, будет определять поле высокого давления, поэтому осадков не будет. Небольшой дождь может быть разве что днем на Закарпатье.
Теплая влажная воздушная масса и слабый ветер переменных направлений, ночью и утром в северных, юго-западных, Тернопольской и Хмельницкой областях будут вызывать образование туманов, поэтому будьте внимательны на дороге,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Ночью от +3 градусов до -2, в дневные часы +1...+6, на юге страны в пределах +6...+11 градусов.
Какой прогноз погоды в Киеве на 18 декабря?
Будет облачно с прояснениями и без осадков, а ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
Температура по области ночью от +3 до -2, днем +1...+6. В Киеве ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.
Есть предупреждение о желтом уровне опасности
До конца суток 17 декабря, с удержанием ночью и утром 18 декабря в северных областях, ночью и утром 18 декабря и в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и Одесской областях туман, видимость 200 – 500 метров.
Опасные явления в Украине / Укргидрометцентр
Погода в областных центрах
- Киев +2...+4
- Ужгород +3...+5
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +3...+5
- Винница +4...+6
- Одесса +7...+9
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +2...+4
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +2...+4
- Сумы +2...+4
- Полтава +5...+7
- Днепр +5...+7
- Запорожье +6...+8
- Донецк +4...+6
- Луганск +3...+5
- Харьков +3...+5
Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / Укргидрометцентр