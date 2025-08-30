Серпень добігає свого кінця. Проте літній режим погоди ще не планує покидати нашу країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптика Віталія Постриганя.

Чого чекати від погоди найближчими днями?

Як зауважив Постригань, раніше "осінні похолодання" наприкінці серпня були досить частим явищем, але в останні 10 років ми встигли про них забути. Саме у період 25 – 30 жовтня температура часто падала до +11…+14.

У роки після таких похолодань або починалася рання осінь із першими заморозками вже з 20 вересня, або поверталося літнє тепло до +30 на початку вересня і літо затримувалося до 24 – 26 вересня.

Щодо актуального прогнозу на ці дні, з 29 серпня атлантичний циклон "Ex-Erin" переміщається на Британські острови, а антициклон "Mareike" відходить на схід.

Між цими двома баричними системами в Україну налаштується потік добре розігрітого повітря із субтропіків. Відбудеться занурення у повноцінне літо: вночі +11...+16, вдень +26...+31,

– вказав синоптик.

Наприкінці календарного літа Україна перебуватиме у зоні аномально теплої спокійної погоди. Середньодобові температури повітря перевищать кліматичну норму на 5 – 6 градусів. Ночі потеплішають до +14…+19, а вдень варто очікувати +27…+32.

Чого чекати від погоди у вересні?