Яких морозів чекати в Україні найближчими днями

Погода в Україні в період з 27 по 29 грудня буде нестійкою та холодною. Через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії територію країни подекуди накриватимуть атмосферні фронти.

Попри це, в Україні очікуються лише незначні морози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода на вихідних?

Укргідрометцентр повідомляє, що через хмарну погоду в Україні найближчими днями будуть лише слабкі морози. За даними синоптиків, вітер рухатиметься здебільшого з північно-західного напрямку, додаючи відчуття холоду.

Він рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Але вдень 27 грудня у західних областях можливі пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Така ж ситуація зберігатиметься на Правобережжі протягом 28-29 грудня.

Тиск зазнаватиме коливань. У більшості областей час від часу випадатиме сніг, найбільше його чекаємо вночі 28 грудня у північно-східній частині країни,

– зазначає Укргідрометцентр.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 0 до 7 градусів морозу. У денний час, у порівнянні з минулими днями, буде дещо тепліше, синоптики передбачають від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Що чекати від погоди у січні?