Де пригріє до +12, а в яких областях вдарять відчутні морози

У частині областей температура повітря знизиться до 16 градусів морозу вночі. Попри це, у деяких регіонах показники зростуть до 12 градусів тепла.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Як зміниться погода в Україні?

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 27 січня температура повітря на території східних, а також Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей у нічні години коливатиметься в діапазоні від 11 до 16 градусів морозу.

Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 8 градусів морозу. На решті території впродовж доби температура повітря становитиме від 0 до 5 градусів морозу, у західній частині – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У денний час на Закарпатті та півдні Одеської області очікується від 1 до 6 градусів тепла, найтепліше буде в Криму, там прогнозують до 12 градусів тепла. У середу, 28 січня, впродовж ночі передбачають від 0 до 8 градусів морозу.

Вже у денний час температура повітря становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів морозу, у південній частині буде близько 0 градусів. Удень очікується від 4 до 9 градусів тепла. Водночас на територію Криму знову буде тепліше.

Там вночі буде від 0 до 5 градусів тепла, вдень передбачається від 7 до 12 градусів тепла. У четвер, 29 січня, температура повітря впродовж доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в Криму буде до 12 градусів тепла.

У південних областях протягом ночі очікується від 0 до 5 градусів тепла, для денного часу синоптики прогнозують від 4 до 9 градусів тепла.

Чи будуть різкі зміни погоди?