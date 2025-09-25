Якою буде погода у жовтні: синоптики поділилися першим прогнозом
Синоптики опублікували короткий прогноз на жовтень 2025 року. Температура буде трохи вищою за норму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода у жовтні 2025 року?
Так, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.
Загальна характеристика жовтня
В Укргідрометцентрі зазначили, що заморозки в першій половині жовтня – явище звичайне.
Перехід середньої добової температури повітря через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада.
Абсолютний мінімум температури у жовтні становить -5…-16, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -17…-23, в Криму місцями 0…-3.
Абсолютний максимум температури +26…+34, в Запорізькій області та в Криму до +35, на високогір’ї Карпат +20…+21.
Зауважте! Вищезазначені показники, це не прогноз на цей місяць, а лише аналіз показників минулих років!
Якими будуть осінь та зима 2025 року?
Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму.
За словами експертки, нині зима стала теплішою, аніж 20 – 30 років тому. Це триватиме й надалі. Проте потепління взимку не означає, що в Україні більше не буде сильних морозів та снігопадів. Вони будуть, хоча і значно рідше.
Проте 2025 рік навряд чи стане найтеплішим в історії, хоча температура й била рекорди. Ймовірно, вона буде дещо нижчою, аніж у минулому році – показники близькі до 2023 року. Зрештою 2025 рік стане другим чи третім найтеплішим в історії.