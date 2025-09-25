Синоптики опублікували короткий прогноз на жовтень 2025 року. Температура буде трохи вищою за норму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода у жовтні 2025 року?

Так, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.

Загальна характеристика жовтня

В Укргідрометцентрі зазначили, що заморозки в першій половині жовтня – явище звичайне.

Перехід середньої добової температури повітря через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада.

Абсолютний мінімум температури у жовтні становить -5…-16, в північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -17…-23, в Криму місцями 0…-3.

Абсолютний максимум температури +26…+34, в Запорізькій області та в Криму до +35, на високогір’ї Карпат +20…+21.

Зауважте! Вищезазначені показники, це не прогноз на цей місяць, а лише аналіз показників минулих років!

