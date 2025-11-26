Якою буде зима в Україні: синоптик відповів, чи очікувати аномальних температур

Зима 2025 – 2026 років радше за все буде помірно теплою, Цього року у відповідний період варто чекати вдосталь опадів та місцями сильні морози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде взимку?

За оцінками науковців, підготовленими на основі даних світових прогностичних центрів (NOAA, ECMWF, CMCC та інших), у більшості країн Європи та в Україні зима буде теплішою за норму на близько 0,7 – 1,6 градуса.

У зв'язку із глобальним потеплінням, яке відбувається в Україні стрімкими темпами, вже не варто боятися морозів від 30 до 35 градусів, які в минулому столітті траплялися в Україні майже кожного зимового періоду.

Водночас значно зменшується кількість днів, коли можна побачити сніг або сніговий покрив й взагалі період метеорологічної зими. Зокрема, у південній частині іноді зима не настає, а осінь плавно перетікає в весну.

Ця зима, згідно з попередніми прогнозами експертів, у порівнянні з останніми холодними сезонами впродовж 4 – 6 років, буде дещо прохолоднішою та більш сніжною. Також у цей період цілком можливі сильні морози.

За прогнозами синоптиків, у січні та ще навіть на початку лютого в північних, східних і західних регіонах нічна температура місцями може значно знижуватись і коливатися в межах від 20 до 25 градусів морозу.

Чи буде взимку багато снігу?

Ба більше, з грудня 2025 року по лютий 2026 року в Україні очікується більше опадів, ніж торік. Сніг і дощ випадатимуть приблизно в однаковій кількості. Водночас днів зі снігом має бути більше, ніж це було минулої зими.

Попри це, товщину снігового покриву передбачити складно. На півдні, Закарпатті та місцями в центрі стійкого снігу протягом усього сезону, певно, не буде. Загалом в країні можливі ожеледь, туман і налипання мокрого снігу.

Метеорологи застерігають, що навіть за загальної тенденції до теплої зими можливі короткі, але різкі похолодання з морозами до 20 градусів морозу і навіть нижче. Подібні періоди можуть тривати 1–2 тижні.

Через це один із зимових місяців може виявитися ближчим до норми або навіть холоднішим, тоді як інші будуть значно теплішими. Історичні рекорди тепла навряд чи будуть побиті, хоча окремі максимуми можуть змінитися.

