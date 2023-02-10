Україна посилить позицію на "Рамштайні" : політолог назвав два аргументи

Перетин двох ракет Росії повітряного простору Румунії вплине на статус України під час проведення зустрічі у форматі "Рамштайн". Цей конфлікт є потужним аргументом для української сторони в контексті військової допомоги Заходу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, наразі російська агресія є загрозою і для країн-сусідів України, які є членами НАТО.

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Росія несе загрозу країнам НАТО

Ігор Рейтович наголосив, що останні новини із прольотом ворожих ракет над Румунією мають два значення.

На його думку, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зробив правильну заяву. У ній він сказав, що ЗСУ могли б збити ракети, але не зробили цього, бо турбуються про партнерів: щоб їм на голову це не впало те, що летить на Україну.

Політолог пояснив, що, по-перше, посилення позиції стосуватиметься саме гарантії безпеки.

Чим більше засобів протиракетної оборони ми отримаємо, тим взагалі меншими будуть ці обстріли або взагалі вони припиняться,

– наголосив він.

За його словами, за такої умови ракетні атаки не приноситимуть росіянам навіть мінімального результату.

"І меншим буде ризик, що щось залетить на територію НАТО і призведе до якоїсь катастрофи, фактично терористичного акту, і може вивести альянс на конфлікт з Росією", – зосередив увагу він.

Втім, Україна має ще й один аргумент на знак посилення позицій.

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Україні потрібна авіація від партнерів

Рейтерович повідомив, що Україна має зміцнення статусу в контексті отримання літаків. Уже неодноразово наші військові та політики говорили, що авіація – це той засіб, який потрібен, щоб збивати значну кількість ракет, по яких зараз не може відпрацювати ППО.

"І збивати їх треба ще до того часу, як вони вилітають з кораблів чи літаків і наближаються до кордонів України", – наголосив він.

На його думку, це є ключова позиція ще з огляду на ймовірні загрози й іншим країнам.

Чим більше у нас буде цих засобів, тим менше вони будуть обстрілювати та меншим буде ризик для країн НАТО, які межують з Україною,

– зазначив він.

Політолог зосередив увагу, що Україна має кордон одразу з кількома країнами НАТО, тож потенційна небезпека достатньо висока. Цим аргументом варто користуватися і про нього варто говорити під час зустрічі у форматі “Рамштайн”

Проліт російських ракет над Румунією: коротко