Пролунали вибухи в Одесі та Харкові: Росія била ракетами

Вночі 30 грудня в багатьох областях України оголосили тривогу. ЗМІ пишуть, що пролунали вибухи в Харкові й Одесі.

Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також Чому на Одещині досі немає графіків: у ДТЕК відповіли на найбільш пекучі питання

Що відомо про вибухи в Одесі та Харкові вночі 30 грудня?

Слід сказати, що ніч на 30 грудня була дуже тихою, аж поки не прогриміли вказані вибухи. Росіяни запускали "Шахеди", та вони зникли з повітряного простору ще близько півночі. Аж поки о пів на третю Повітряні сили не почали писати про нові загрози.

Спершу стало відомо про нові дрони над Україною, вони заходять із Сумщини та летять на Чернігівщину. Паралельно з цим є загроза балістики з півночі та південно-східного напрямку.

Про вибух в Одесі заявили кореспонденти Суспільного о 2:32. Місцеві моніторингові групи кажуть, що це був удар саме балістикою з Криму.

Місто під ворожою атакою! Перебувайте у безпечних місцях,

– написав начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Для Харкова була загроза балістики з Воронежа, було гучно. Про це інформували пабліки з моніторингу. Поки що офіційні посадові особи міста й області не коментували вибухи в Харкові.

Яка сама зброя була використана проти Одеси та Харкова – не уточнюють. Та очевидно, що атака триватиме.

Імовірно, вона буде комбінованою. Принаймні о 2:50 Повітряні сили повідомили про групу ворожих БпЛА з моря в напрямку Одещини, Миколаївщини. Тож навіть якщо по балістиці буде відбій, загроза від "Шахедів" триватиме.

Цікаво! Опівночі монітори вказували, що не тільки немає дронів, але й стратегічна і тактична авіація не активні, ракетоносії заведені в порти базування. Проте спостерігачі зауважували, що ситуація може змінитися, що й сталося.

Наразі нічого не відомо про можливі наслідки ударів по Одесі та Харкову. 24 Канал стежитиме за розвитком подій.

Принагідно нагадаємо, що вночі найбільш оперативно новини про вибухи й обстріли можна дізнаватися в нашому телеграм-каналі.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!