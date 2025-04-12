"Мої слова спотворили": Келлог пояснив слова про "розподіл" України

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що його слова про "розподіл" України були неправильно інтерпретовані. За його словами, він мав на увазі розміщення союзних сил у зонах відповідальності після припинення вогню, а не поділ території країни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кіта Келлога в X.

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Що насправді мав на увазі Келлог

Келлог заявив, що журналісти неправильно інтерпретували його слова, адже насправді йшлося про розміщення сил підтримки після досягнення припинення вогню в Україні, а не "розподіл" України.

Я говорив про сили підтримки, які можуть діяти після досягнення припинення вогню, аби зміцнити суверенітет України. Коли згадував "розподіл", мав на увазі зони відповідальності союзних сил (без участі американських військ). Я не мав на увазі поділ України як держави,

– пояснив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що Келлог пропонує "розділити" Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року. Крім того, за його задумом, британські та французькі війська мають зайти на захід України, а російські – залишитися на тимчасово окупованих територіях сходу.