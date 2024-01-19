Репресивна машина працює: чого очікувати від протестів у Башкирії

У Башкирії відбулися масові заворушення після того, як місцевий активіст отримав вирок за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". На вулиці вийшли майже 10 тисяч людей, серед іншого, вони вимагали чоловіків регіону повернутися з війни в Україні та захищати свій народ.

Щодо цих протестів є багато здорового скептицизму, малоймовірно, що вони стануть тенденцією у Росії. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що причина цього полягає у посиленні росгвардії та інших військових підрозділів.

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Протести у Башкирії – швидше виняток, ніж тенденція

Після заколоту Євгєнія Пригожина Кремль дуже серйозно посилив росгвардію. Це силовий підрозділ, який налічує до 300 тисяч особового складу. Туди входять навчені військові, які мають завдання оберігати кремлівський режим від будь-яких зазіхань на його владу.

Історія в Башкортостані не є показовою для всієї Росії. Це швидше виняток, ніж тенденція. Там причина в тому, що місцеве населення чітко розуміє несправедливість, яка панує у Росії. Цю несправедливість "приглушує" росгвардія, –

зауважив Клочок.

Для мешканців Башкортостану було достатньо рішення про вирок місцевому активісту. Також роль відіграло й те, що Москва зазіхає фактично на будь-які блага, які є в далекому регіоні, який до того ж живе досить бідно. Звідти "викачують" ресурси, навіть приїжджали люди, які вимивали золото.

Для населення ці історії неприйнятні, тому не варто відкидати, що вони проявляться ще й в інших регіонах Росії. Їхнє походження може бути різне, але стає очевидним, що у Росії дедалі сильніше працює репресивна машина. Росіяни вже не можуть цього не помічати,

– наголосив Клочок.

Звісно, ця акція протесту не була такою як, наприклад, Євромайдан. З погляду українця, це невелике заворушення, але для Росії воно дуже показове. Протести засвідчили, що в країні є ті, хто не хоче миритися з путінським режимом і навіть готовий вийти на мітинг. Однак репресивна машина показує, що може дуже швидко все локалізувати. Силові структури у Росії зараз активно відстежують будь-яких незадоволених та їх затримують.

Це не почалося після повномасштабного вторгнення. Згадаймо вбивство Нємцова, ув'язнення Навального – це яскраві приклади, що будь-яке "іншодумство" потужно переслідується. Але акція протесту була масовою, на неї вийшли 10 тисяч людей з міста, в якому загалом проживає 18 тисяч,

– додав Клочок.

Тому треба спостерігати за тим, що буде далі, але про тенденційність протестів говорити не доводиться. Все знову ж таки через потужну репресивну машину.

Протести у Росії: що відбувається