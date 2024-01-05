Як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби

Саме від рішення ВЛК залежить, чи буде військовозобов'язаний служити або продовжувати службу. Окрім випадків, коли людина має право на відстрочку.

До слова, військовослужбовці мають право повторно пройти військово-лікарську комісію, адже стан їхнього здоров'я може погіршитися. Юрист Андрій Лавренюк пояснив, як це зробити.

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Процес походження ВЛК

Лавренюк нагадав, що у системі військової служби в Україні рапорт про направлення на Військово-лікарську комісію (ВЛК) відіграє ключову роль у визначенні придатності громадянина до військової служби.

Цей документ визначається статтею 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та є важливим кроком у визначенні фізичної готовності громадян до виконання військового обов'язку.

Рапорт про направлення на ВЛК – це офіційний документ, який військовозобов'язаний чи військовослужбовець подає з метою здійснення медичного огляду та визначення його придатності до військової служби.

Є три етапи подання рапорту:

складання рапорту – громадянин подає письмовий рапорт до військового комісаріату або військової частини, де вказується бажання пройти ВЛК;

медичний огляд – після подання рапорту відбувається медичний огляд у військовій лікарні, де фахівці визначають фізичний стан особи;

військово-лікарська комісія – особа направляється на ВЛК, де проводять більш ретельний медичний огляд та визначають ступінь придатності до військової служби.

Юрист підкреслив, що громадянин має право подати рапорт про направлення на ВЛК та отримати об'єктивний медичний огляд. Разом з тим він зобов'язаний надавати повну та правдиву інформацію про свій стан здоров'я для об'єктивного визначення придатності до служби.

Найчастіше рішення ВЛК впливає на подальше призначення та військовий обов'язок.

Які зараз є ступені придатності

Після проходження ВЛК людина отримає висновок, який може бути одним із наступних: