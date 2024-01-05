Как ВЛК определяет, годен ли мужчина к службе

Именно от решения ВЛК зависит, будет ли военнообязан служить или продолжать службу. Кроме случаев, когда человек имеет право на отсрочку.

Кстати, военнослужащие имеют право повторно пройти военно-врачебную комиссию, ведь состояние их здоровья может ухудшиться. Юрист Андрей Лавренюк объяснил, как это сделать.

Смотрите также СМИ выяснили, обсуждается ли уплата налогов как критерий для бронирования военнообязанных

Процесс происхождения ВЛК

Лавренюк напомнил, что в системе военной службы в Украине рапорт о направлении на Военно-врачебную комиссию (ВЛК) играет ключевую роль в определении пригодности гражданина к военной службе.

Этот документ определяется статьей 21 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и является важным шагом в определении физической готовности граждан к исполнению воинского долга.

Рапорт о направлении на ВЛК – это официальный документ, который военнообязанный или военнослужащий представляет с целью осуществления медицинского осмотра и определения его пригодности к военной службе.

Есть три этапа представления рапорта:

составление рапорта – гражданин представляет письменный рапорт в военный комиссариат или воинскую часть, где указывается желание пройти ВЛК;

медицинское освидетельствование – после представления рапорта происходит медицинское освидетельствование в военной больнице, где специалисты определяют физическое состояние лица;

военно-врачебная комиссия – лицо направляется на ВЛК, где проводят более тщательное медицинское освидетельствование и определяют степень пригодности к военной службе.

Юрист подчеркнул, что гражданин имеет право подать рапорт о направлении на ВЛК и получить объективное медицинское освидетельствование. Вместе с тем, он обязан предоставлять полную и правдивую информацию о своем состоянии здоровья для объективного определения пригодности к службе.

Чаще решение ВЛК влияет на дальнейшее назначение и воинскую обязанность.

Какие сейчас есть степени пригодности

После прохождения ВЛК человек получит вывод, который может быть одним из следующих: