Путін готує російське суспільство до затяжної війни проти України: у ISW вказали на ознаки цього

У Росії не вийшло швидко захопити Україну, адже повномасштабна війна триває вже третій рік. Тому тепер російський президент Владімір Путін готує суспільство до затяжної війни.

Влада держави-агресорки намагається виправдати втрати у війні та її тривалість. Зокрема, заспокоєння Путіна щодо російської економіки – це частина підготовки росіян до затяжної війни.

Дивіться також Спортсмени чи військові під прикриттям: хто з друзів Путіна їде на Олімпіаду і чому їх допустили

Росії потрібно підвищити продуктивність

У зведення аналітиків мовиться, що Путін продовжує намагатися врівноважити зусилля Кремля із формування соціальних очікувань щодо затяжної російської війни та заспокоїти стурбованість російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.

Зокрема, Путін заявляв, що в найближчі роки Росія відчуватиме високий попит на людський капітал і зіткнеться з нестачею робочої сили. Лідер Росії наголосив, що майбутній дефіцит робочої сили в Росії є "абсолютно очевидним" і що "критично важливо" підвищити продуктивність праці, модернізувати та автоматизувати різні сектори економіки. Зокрема, мовиться про промислове виробництво, сфери послуг та агропромислову сферу.

Владімір Путін також сказав, що "великого вибору" у Росії нема, адже потрібно або підвищувати продуктивність власних сил, або імпортувати їх з-за кордону. Крім цього, президент Росії також зауважив, що Росія повинна продовжувати покладатися на міграцію для розв'язання проблеми нестачі робочої сили. Ймовірно, це сигналізує російським ультранаціоналістичним виборцям припинити заклики до політики проти мігрантів, особливо після теракту у "Крокус Сіті Холі.

Російська риторика про переговори вийшла на новий рівень