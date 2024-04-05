Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу стверджував, що вони з міністром оборони Франції відзначили "готовність до діалогу щодо України", який міг би нагадувати російсько-українські мирні переговори у квітні 2022 року, хоча у Франції це заперечували. Російські посадовці вдають зацікавленість у переговорах.

Дивіться також Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація

Росія готова до "чесних перемовин"

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров також вдавав зацікавленість у переговорах. Ймовірно скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий рівень посилення російської риторики щодо переговорів. Лавров використав зустріч десятків іноземних послів із незахідних держав, щоб засудити українську "формулу миру". Він заявив, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах.

За підсумками зустрічі Лавров заявив журналістам, що Росія вважає "необов’язковим розмовляти із Зеленським". Натомість вони хочуть вести переговори із Заходом, який до них не готовий. Лавров також заявив, що нинішня ситуація на полі бою створила "нові реалії" і що Росія готова до "чесних переговорів, заснованих на цих нових реаліях та інтересах безпеки Росії".

Російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності мирних перемовин, попри численні публічні заяви Росії про те, що там не зацікавлені ​​в добросовісних переговорах з Україною.

ISW продовжує оцінювати, що максималістські цілі Росії – які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишаються незмінними і що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена ​​в мирних переговорах, є, швидше за все, спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та території. цілісність,

– зазначають аналітики.

"Пряма конфронтація" Росії та НАТО