Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что они с министром обороны Франции отметили “готовность к диалогу по Украине”, который мог бы напоминать российско-украинские мирные переговоры в апреле 2022 года, хотя во Франции это отрицали. Российские чиновники делают вид заинтересованности в переговорах.

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Россия готова к "честным переговорам"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также делал вид, что заинтересован в переговорах. Вероятно скоординированные информационные усилия Лаврова и Шойгу могут сигнализировать о новом уровне усиления российской риторики относительно переговоров. Лавров использовал встречу десятков иностранных послов из незападных государств, чтобы осудить украинскую "формулу мира". Он заявил, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским". Вместо этого они хотят вести переговоры с Западом, который к ним не готов. Лавров также заявил, что нынешняя ситуация на поле боя создала "новые реалии" и Россия готова к "честным переговорам, основанных на этих новых реалиях и интересах безопасности России".

Российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии мирных переговоров, несмотря на многочисленные публичные заявления России о том, что там не заинтересованы в добросовестных переговорах с Украиной.

ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России – которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территории. целостность,

– отмечают аналитики.

"Прямая конфронтация" России и НАТО