Путин готовит российское общество к затяжной войне против Украины: в ISW указали на признаки этого

У России не получилось быстро захватить Украину, ведь полномасштабная война продолжается уже третий год. Поэтому теперь российский президент Владимир Путин готовит общество к затяжной войне.

Власти государства-агрессора пытаются оправдать потери в войне и ее продолжительность. В частности, успокоение Путина относительно российской экономики – это часть подготовки россиян к затяжной войне.

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России нужно повысить производительность

В сводке аналитиков говорится, что Путин продолжает пытаться уравновесить усилия Кремля по формированию социальных ожиданий относительно затяжной российской войны и успокоить обеспокоенность российского общества относительно экономических последствий войны и трудовой миграции.

В частности, Путин заявлял, что в ближайшие годы Россия будет испытывать высокий спрос на человеческий капитал и столкнется с нехваткой рабочей силы. Лидер России отметил, что будущий дефицит рабочей силы в России является "совершенно очевидным" и что "критически важно" повысить производительность труда, модернизировать и автоматизировать различные секторы экономики. В частности, говорится о промышленном производстве, сфере услуг и агропромышленной сфере.

Владимир Путин также сказал, что "большого выбора" у России нет, ведь нужно либо повышать производительность собственных сил, или импортировать их из-за рубежа. Кроме этого, президент России также заметил, что Россия должна продолжать полагаться на миграцию для решения проблемы нехватки рабочей силы. Вероятно, это сигнализирует российским ультранационалистическим избирателям прекратить призывы к политике против мигрантов, особенно после теракта в "Крокус Сити Холле.

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