Геополітичні "хрестики-нулики": чому Путін обрав Киргизстан для візиту

Не минуло й року, як Владімір Путін покинув межі Росії після видачі ордера на його арешт Міжнародного кримінального суду. Першою його зупинкою став Киргизстан, який обрали невипадково.

Є кілька причин, чому Владімір Путін обрав саме поїздку в Киргизстан. Однак пишатись Путіну тут нічим. Детальніше про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Важливі не лише економічні питання

У Киргизстані Владімір Путін зустрівся з президентом країни Садиром Жапаровим. Там російський диктатор наголосив на важливості Росії як ключового торгового партнера та найбільшого інвестора в економіку Киргизстану.

Зважаючи на те, що це перший виїзд Путіна за кордон після ордеру на арешт, подейкують, що поїхати до Киргизстану міг його двійник.

"Можливо, дублери у Путіна є і вони його підміняють під час внутрішніх зустрічей, але точно не на міжнародних. Це було б скандалом – відправляти дублера на подібні переговори", – відзначив Тарас Березовець.

Важливо, що Путін їздить в ті країни, що не приєдналися до Римського статуту, який визначає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Географія поїздок Путіна диктується не лише економічними інтересами. Вони сидять над картою і ставлять хрестики на країнах, які підписали Римський статут, і нулики на тих, що ні. Вони грають в ці геополітичні "хрестики – нулики". Буквально,

– наголосив Березовець.

Наприклад, Владімір Путін уже не зможе поїхати до Вірменії, адже нещодавно там ратифікували Римський статут. Імовірно, це рішення, яке ухвалили доволі поспішно, стало небажанням розривати зв'язки із Заходом. Так чи інакше до Вірменії тепер Путіну – зась.

Тарас Березовець про причину візиту Путіна до Киргизстану: дивитись відео

Росії допомагають обходити санкції

Зауважимо, що через Киргизстан йде паралельний імпорт до Росії, тож вибір цієї країни знову ж, не був випадковим.

Друга річ, Путін їздить в ті країни, які дозволяють обходити Росії обходити санкції. Киргизстан одна з них, хоч це не єдина і не найбільша країна,

– зауважив офіцер.

Набагато більше Росії у цьому питанні допомагає Туреччина й Казахстан. Вони допомагають Кремлю обходити санкції й отримувати як технології, так і озброєння.

"З Туреччиною американцям легше домовитись, адже це їхній союзник по НАТО. А ось з Казахстаном набагато складніше, тому що орієнтується він, зокрема, на Китай", – підкреслив Березовець.

Китай, звісно, як і названі країни, охоче допомагає Росії не лише обходити санкції, але й безпосередньо передає їй товари подвійного призначення, а за деякими даними – й зброю.

Путін у Киргизстані: що відомо